Auseinandersetzung in Eisenach: Polizei sucht nach Tätern

16.12.2019, 17:09 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Quelle: dpa)

Nach dem gewaltsamen Aufeinandertreffen womöglich Linker und Rechter in Eisenach ist ein Teil der Täter immer noch flüchtig. Das sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zu den Hintergründen des Geschehens am Samstagmorgen machte die Sprecherin keine Angaben und verwies auf das laufende Verfahren. Der Staatsschutz ermittelt. Der MDR hatte auf Twitter berichtet, dass es eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Jugendlichen gegeben habe.

Eine größere Gruppe hatte laut Polizei einen 21-Jährigen am frühen Samstagmorgen mit Pfefferspray und Schlägen verletzt. Sein Auto wurde stark beschädigt, drei weitere Insassen im Alter von 19 und 21 Jahren wurden durch Pfefferspray leicht verletzt. Alarmierte Polizisten nahmen kurze Zeit später fünf Verdächtige im Alter von 19 bis 25 Jahren fest. Die Kennzeichen an den beiden Autos der Festgenommenen waren falsch und zuvor gestohlen worden.

Drei weitere Verdächtige entkamen den Beamten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die Beamten ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung.