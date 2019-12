Zuzenhausen

Hoffenheim bestreitet Winter-Trainingslager in Marbella

16.12.2019, 17:09 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim bestreitet vom 3. bis 10. Januar ein Trainingslager im spanischen Marbella. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Damit geht Trainer Alfred Schreuder neue Wege: Sein Vorgänger Julian Nagelsmann hat in den vergangenen Jahren auf ein Wintercamp verzichtet und in Zuzenhausen trainiert.

Die Kraichgauer bestreiten am Freitag (20.30 Uhr/Sky) ihr letztes Vorrunden-Spiel gegen Borussia Dortmund. Nach der Winterpause geht es am 18. Januar mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weiter.