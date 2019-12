Dresden

Politische Provokation: DVB schließen Busfahrer aus

16.12.2019, 17:27 Uhr | dpa

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben energisch auf die politische Provokation eines Busfahrers in einem ihrer Linienbusse reagiert. Der Angestellte des Subunternehmens Sachsentrans hatte am Montag an einer Seitenscheibe der Fahrerkabine ein Blatt angebracht. Darauf stand in Frakturschrift: "Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer". Ein Fahrgast hatte ein Foto davon auf Twitter verbreitet. "Dieser Fahrer wird nicht auf unseren Linien fahren", sagte ein DVB-Sprecher auf dpa-Anfrage.

Das Unternehmen hatte von dem A4 großen Blatt mit der Aufschrift erst durch den Tweet erfahren. Man sei entsetzt gewesen und habe umgehend Kontakt mit dem Arbeitgeber des Fahrers aufgenommen, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch. "Das schadet unserer Reputation. Wir sind weltoffen", betonte er. Der Busfahrer-Markt sei nicht so üppig, daher bemühe sich das Unternehmen bereits, Fahrer aus dem Ausland zu gewinnen.