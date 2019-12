Bornhagen

Brandserie in Bornhagen: 5000 Euro Belohnung für Hinweise

16.12.2019, 19:00 Uhr | dpa

Nach vier mutmaßlichen Brandstiftungen in Bornhagen (Landkreis Eichsfeld) hat eine Versicherung 5000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täter führen. Die Ermittler schließen einen technischen Defekt als Ursache aus und sprechen inzwischen von einer Brandserie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Von September bis November hatte es in der Gemeinde viermal gebrannt. Zuletzt standen vor einem Monat Holzbalken in Flammen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, hieß es.