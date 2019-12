Sankt Ingbert

Explosion in Keller von Wohn- und Geschäftshaus

16.12.2019, 20:18 Uhr | dpa

In einem Wohn- und Geschäftshaus im saarländischen St. Ingbert ist es am Montag zu einer Explosion mit anschließendem Brand gekommen. Die Ursache sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Explosion ereignete sich demnach im Keller des mehrstöckigen Gebäudes, in dem Labore und Wohnungen untergebracht sind. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Bewohner und Beschäftigten hätten das Haus selbst verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Durch den Rauch sei das Gebäude stark in Mitleidenschaft gezogen worden und vorerst nicht bewohnbar.