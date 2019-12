Wiesbaden

Wie werden in Hessen die erneuerbaren Energien genutzt?

17.12.2019, 01:05 Uhr | dpa

Wie steht Hessen bei der Erzeugung und beim Verbrauch von erneuerbaren Energien da? Daten dazu will Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) bei der heutigen Präsentation des Energiemonitoring-Bericht 2019 in Wiesbaden vorlegen. Dabei geht es auch um den Ausbau des Stromnetzes und die Versorgungssicherheit sowie einzelne Sektoren wie den Verkehr. Die Entwicklung der CO2- und Treibhausgasemissionen will der Minister ebenfalls darstellen. Hessen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die Strom- und Wärmeerzeugung zu 100 Prozent aus erneuerbare Energien zu gewinnen.