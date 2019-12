Schwerin

SSC Palmberg Schwerin vor Einzug ins Europacup-Achtelfinale

17.12.2019, 02:03 Uhr | dpa

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin wollen heute Abend in der heimischen Arena den Einzug in das Achtelfinale des europäischen CEV-Cups perfekt machen. Das Team von Trainer Felix Koslowski geht nach dem 3:0-Hinspielerfolg als klarer Favorit in die Zweitauflage gegen den niederländischen Meister Sliedrecht Sport.

Sollten die Schwerinerinnen das Achtelfinale erreichen, treffen sie auf den Sieger aus dem Vergleich Volejbal Brünn gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland. Die erste Begegnung haben die Tschechinnen mit 3:2 gewonnen.

Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Champions League nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, muss der SSC im klassentieferen CEV-Cup spielen. In diesem Wettbewerb war das Koslowski-Team 2016 und 2017 jeweils bis ins Halbfinale gekommen.