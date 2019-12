Braunschweig

Ehefrau mit Küchenmesser erstochen? Urteil erwartet

17.12.2019, 02:57 Uhr | dpa

Am Landgericht Braunschweig wird am heutigen Morgen das Urteil im Mordprozess gegen einen 47-jährigen Mann aus Wolfsburg erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ukrainer vor, nach einem Trennungsstreit mit einem Küchenmesser auf seine Frau eingestochen zu haben. Die zehnjährige Tochter erlebte die Tat laut Anklage mit (Az.: 9 Ks 8/19).

Bei dem Angriff im Juni 2019 erlitt die 45-Jährige tiefe Stichverletzungen, die zu inneren Blutungen führten. Trotz einer Notoperation starb sie an Organversagen. Bei dem Versuch, ihrer Mutter zu helfen, wurde die Tochter verletzt. Zum Prozessauftakt im November berichtete der Angeklagte über eine gescheiterte Ehe, an Messerstiche am Tattag könne er sich nicht erinnern.