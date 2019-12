Bad Bellingen

Geisterfahrer verursacht Unfall auf A5: Vorläufige Sperrung

17.12.2019, 05:10 Uhr | dpa

Ein Geisterfahrer ist am Montagabend im Kreis Lörrach auf zwei Autobahnen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen und hat einen schweren Unfall verursacht. Die Autobahn 5 war deshalb zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen rund fünf Stunden lang in Richtung Basel gesperrt. Die Sperrung wurde am frühen Dienstagmorgen wieder aufgehoben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 79 Jahre alte Mann hatte mit seinem Auto zunächst ab der Anschlussstelle Lörrach-Ost die A98 befahren. Später wechselte er - ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung - auf die A5. Nach insgesamt rund 25 Kilometern Irrfahrt prallte sein Wagen bei Bad Bellingen auf der linken Spur mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Er selbst wurde dabei schwer verletzt. Auch der Fahrer des anderen Autos erlitt schwere Verletzungen, dessen Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Insassen eines dritten Fahrzeugs, das in die Unfallstelle fuhr, blieben unverletzt.