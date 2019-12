Wiefelstede

Auto gegen Ampelmast geschleudert: zwei Verletzte

17.12.2019, 07:27 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Wiefelstede im Landkreis Ammerland sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Autofahrer bog an einer Kreuzung links ab und übersah dabei den Wagen einer 28 Jahre alten Fahrerin, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide Autos kollidierten demnach, der Wagen der 28-Jährigen wurde gegen einen Ampelmast geschleudert und kippte auf die Seite. Rettungskräfte befreiten die 28-Jährige aus dem Auto. Beide Fahrer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich wurde vorübergehend voll gesperrt.