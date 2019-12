Offenbach am Main

Sehr milder Dienstag mit Temperaturen bis 15 Grad

17.12.2019, 07:51 Uhr | dpa

Mit Temperaturen bis zu 15 Grad wird am Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland der mildeste Tag der Woche erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, liegen die Höchstwerte im Tagesverlauf bei zwölf bis 15 Grad. Im Bergland wird es mit maximal zehn Grad etwas kühler. Dazu gibt es viele Wolken, aber auch sonnige Abschnitte. Trotz der Bewölkung bleibt es weitgehend trocken. Das gilt auch für den Mittwoch, an dem es nur am Vormittag im Südosten gelegentlich etwas regnen kann. Die Sonne hat gegen die Wolken kaum eine Chance. Die Temperaturen gehen wieder etwas zurück auf neun bis zwölf Grad.