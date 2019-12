Uetersen

Papierfabrik Feldmuehle schließt Sanierung ab

17.12.2019, 12:36 Uhr | dpa

Das Firmenlogo mit der Aufschrift "Feldmuehle" am Gebäude der Papierfabrik. Foto: Georg Wendt/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Papierfabrik Feldmuehle schließt ihre Sanierung ab. Die Gläubiger des Unternehmens hätten dem Insolvenzplan einstimmig zugestimmt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Uetersen (Kreis Pinneberg) am Dienstag mit. Die Fortführung der Firma sei damit sichergestellt. Das Insolvenzverfahren werde noch in diesem Jahr aufgehoben.

Im Sanierungsprozess hatte das Unternehmen nach früheren Angaben den Betrieb einer Produktionslinie stillgelegt und die Belegschaft halbiert. Seit Februar waren 200 Mitarbeiter für das Unternehmen tätig. Das mittlerweile auf Spezialpapiere ausgerichtete Unternehmen hat seine Ende 2018 begonnene Restrukturierung nach eigenen Angaben "erfolgreich abgeschlossen". Im Sommer seien operativ wieder Gewinne erzielt worden. Spezialpapiere sind beispielsweise nass- und laugenfeste Etikettenpapiere sowie flexible Verpackungen.