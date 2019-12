Trier

Bischof setzt auf Pfarreien-Strukturreform noch in 2020

17.12.2019, 14:01 Uhr | dpa

Die geplante Reform der Pfarreienlandschaft im Bistum Trier könnte trotz des vorläufigen Stopps aus Rom noch in 2020 an den Start gehen. "Meine Hoffnung wäre es schon, dass wir im Laufe des nächsten Jahres beginnen", sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Die römische Kleruskongregation im Vatikan hatte das Gesetz zur Umsetzung von Reformen im Bistum Trier Ende November zur Überprüfung ausgesetzt. Damit konnten die zuvor zum 1. Januar 2020 geplanten ersten 15 von insgesamt 35 neuen Großpfarreien im Bistum nicht errichtet werden.

Ackermann sagte, er gehe davon aus, dass die Überprüfung in Rom "einige Monate" dauern werde. Dann brauche es "wieder eine gewisse Zeit", um die Reform "neu anrollen zu lassen". Er glaube nicht, dass dem Reformpaket, das eine 280-köpfige Synode in Trier 2016 beschlossen hatte, das komplette Aus drohe. Entscheidend sei nun, "dass wir in Rom klar machen, in welcher Situation sich das Bistum Trier befindet und wie wir inhaltlich und strukturell darauf Antwort geben wollen", sagte er. Eine "kompakte Stellungnahme" solle "um den Jahreswechsel" nach Rom gehen.