Dresden

Wehmut bei letzter Sitzung des schwarz-roten Kabinetts

17.12.2019, 15:28 Uhr | dpa

Sachsens Regierung ist am Dienstag zum letzten Mal in ihrer derzeitigen Form zu einer Kabinettssitzung zusammengekommen. Innenminister Roland Wöller (CDU) räumte im Anschluss ein, dass dabei auch ein bisschen Wehmut im Spiel war - gemischt "mit großer Dankbarkeit". Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hätten sich noch einmal für die Leistung der Koalition bedankt. In diesem Geiste solle es nun auch mit dem nächsten Koalitionspartner - den Grünen - weitergehen. "Es war eine gute Stimmung", sagte Wöller.

Das Kabinett war zum Finale vollzählig versammelt. Im Anschluss gab es in der Wappengalerie der Staatskanzlei einen Empfang. Bei dieser Gelegenheit wurde die scheidende Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) für ihre Arbeit gewürdigt, hieß es. Die 62-Jährige hatte Anfang Oktober angekündigt, sich aus der Politik zurückziehen zu wollen.