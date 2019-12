Ostfildern

Kinder beim Klettern auf Spielplatz verletzt

17.12.2019, 18:23 Uhr | dpa

Auf einem Kindergartenspielplatz in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat sich ein Pfosten gelöst und zwei kletternde Kinder verletzt. Nach Polizeiangaben hatten sich die Vierjährigen am Dienstag an Seilen entlang gehangelt, die zwischen zwei Holzpfosten gespannt waren. Einer davon kippte um und traf die Jungen. Einer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der andere Junge wurde leicht verletzt. Laut Polizei nutzte ihre Kindergartengruppe, die von einem anderen Kindergarten kam, in Begleitung ihrer Erzieherinnen den Spielplatz auf dem Gelände des geschlossenen Kindergartens. Wie es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.