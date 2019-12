Freiburg im Breisgau

Muskuläre Probleme: Bayern auch ohne Tolisso in Freiburg

17.12.2019, 21:04 Uhr | dpa

Die Personalsorgen des FC Bayern München vor dem Spiel beim SC Freiburg werden immer größer. Im der Begegnung des 16. Spieltages bei dem auf dem sechsten Platz liegenden Tabellennachbarn am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) muss Bayerns Trainer Hansi Flick auf Weltmeister Corentin Tolisso verzichten. Der französische Mittelfeldspieler laboriere an muskulären Problemen, schrieb der Verein am Dienstagabend auf Twitter.

Bereits vor dem Ausfall von Tolisso war die personelle Situation beim Rekordmeister angespannt. Leon Goretzka fällt mit muskulären Problemen aus, dafür kehrt Javi Martínez nach verbüßter Sperre gegen Bremen zurück. Nach Goretzkas Ausfall könnte Flick auch mal Superstar Coutinho und Thomas Müller gemeinsam aufstellen.