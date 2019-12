Minsk

Frankfurter Volleyballer im Europapokal-Achtelfinale

17.12.2019, 22:22 Uhr | dpa

Die Volleyballer der United Volleys Frankfurt haben das Achtelfinale im CEV-Pokal erreicht. Die Hessen gewannen am Dienstag das Rückspiel des Sechzehntelfinales beim weißrussischen Vertreter Schachtjor Soligorsk mit 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:21) und machten damit die 2:3-Heimniederlage aus dem Hinspiel in der Vorwoche wett. "Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Wir hatten heute nur eine Aufgabe: dieses Spiel und diese Runde für uns zu entscheiden. Und das haben wir bravourös gemacht", lobte Frankfurts Trainer Stelio DeRocco. Der nächste Gegner wird am Donnerstag zwischen Izmir und Bukarest ermittelt.