Wiesbaden

Prognose zu beliebtesten Babynamen 2019 wird veröffentlicht

18.12.2019, 01:17 Uhr | dpa

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) will heute in Wiesbaden eine erste Prognose zu den beliebtesten Babynamen 2019 veröffentlichen. "Neben Altbekanntem zeigen sich darin auch einige neue Tendenzen, die die Liste der beliebtesten Vornamen beeinflussen", teilten die Sprachwissenschaftler in der Einladung mit. 2018 hatten Marie und Paul das Ranking angeführt. Auf den weiteren Plätzen der Top-Ten-Liste von Erst- und Zweitnamen folgten Sophie und Maria sowie Alexander und Maximilian.

Die offizielle Statistik über die beliebtesten Babynamen wird im Frühjahr 2020 veröffentlicht. Grundlage sind dann die Daten aus etwa 750 Standesämter bundesweit.