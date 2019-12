Potsdam

Information über Zustand von Brandenburgs Wäldern

18.12.2019, 03:47 Uhr | dpa

Trockenheit und Waldbrände - darunter hat Brandenburgs Wald auch 2019 gelitten. Das Umweltministerium will heute in Potsdam darüber informieren, wie es den Waldbäumen geht. Die durch die Trockenheit geschädigten Bäume seien anfälliger gegen Schädlinge, teilte das Ministerium zuvor mit.

Auch für die märkische Kiefer ist nach Angaben des Ministeriums die Gefahr durch Klimaveränderungen groß. Laut dem Waldzustandsbericht 2018 waren im vergangenen Jahr 45 Prozent der Bäume ohne Schäden, 11 Prozent zeigten jedoch deutliche - zwei Prozent mehr als 2017.

1,1 Millionen Hektar sind in Brandenburg bewaldet. 70 Prozent der Bäume sind Kiefern. Der Umbau von reinen Kiefern- zu Mischwäldern läuft seit Jahren. In Berlin ist der Wald trotz leichter Schäden in einem weitgehend stabilen Zustand, wie es am Dienstag bei der Vorstellung des Berichts für die Hauptstadt hieß.