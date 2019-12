Regensburg

Prozessbeginn um versuchten Doppelmord an Polizisten

18.12.2019, 04:02 Uhr | dpa

Ein 51 Jahre alter Mann soll in Straubing mit seinem Auto auf zwei auf der Straße stehende Polizisten zugerast sein, um einer Verkehrskontrolle zu entgehen. Von heute an muss sich der Mann vor dem Landgericht Regensburg wegen versuchten zweifachen Mordes verantworten. Der Anklage nach haben sich die zwei Beamten lediglich durch einen Sprung zur Seite retten können. Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt, das Urteil wird am 10. Januar erwartet.