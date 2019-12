Schwerin

Fußgänger wird in Schwerin von Auto erfasst und stirbt

18.12.2019, 05:37 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

In Schwerin ist ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 52-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen am späten Dienstagabend noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.