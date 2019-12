Borna

80-Jährige in Borna bei Autounfall getötet

18.12.2019, 06:21 Uhr | dpa

Eine Autofahrerin hat eine 80 Jahre alte Fußgängerin in Borna (Landkreis Leipzig) angefahren und tödlich verletzt. Die Seniorin habe am Dienstagabend eine Straße im Ortsteil Neukirchen überqueren wollen. Die 35 Jahre alte Autofahrerin erfasste dabei die 80-Jährige. Die Seniorin starb noch an der Unfallstelle.