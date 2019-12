Castrop-Rauxel

29-Jähriger fährt auf Lastwagen auf und stirbt

18.12.2019, 07:29 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 2 in der Nähe von Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) ist ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer war mit seinem Auto vermutlich ungebremst an einem Stauende auf den Lastwagen aufgefahren, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen mit.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Autobahn 2 wurde nach dem Unfall in Richtung Dortmund für vier Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Die genaue Ursache stand am Mittwochmorgen noch nicht fest.