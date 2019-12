Schönefeld

Weihnachten: Berliner und Brandenburger fliegen in die Sonne

18.12.2019, 12:53 Uhr | dpa

Ein Passagierflugzeug zieht Kondensstreifen hinter sich her. Foto: Robert Michael/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Tausende Berliner und Brandenburger verbringen auch in diesem Jahr Weihnachten im Süden. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld werden vom 20. bis 23. Dezember knapp 340 000 Passagiere erwartet, teilte die Flughafengesellschaft am Mittwoch mit. Die beliebtesten Reiseziele seien Mallorca, Barcelona, Istanbul, Rom und Venedig.

Besonders voll werde es an den Flughäfen auch vom 27. bis 29. Dezember. Fluggäste müssten mit langen Schlangen am Check-in und bei der Sicherheitskontrolle rechnen. Die Betreiber empfahlen allen Passagieren, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.