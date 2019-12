Potsdam

Über ein Drittel der Waldfläche deutlich geschädigt

18.12.2019, 12:55 Uhr | dpa

Axel Vogel, Brandenburgischer Umweltminister

Trockenheit, Waldbrände und Schädlinge haben Brandenburgs Wäldern weiter zugesetzt - dem Wald geht es so schlecht wie seit mehr als 25 Jahren nicht. Das geht aus dem neuen Waldzustandsbericht hervor, den Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch in Potsdam vorstellte. Lediglich 14 Prozent der Waldfläche im Land ist demnach gesund. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) sei deutlich geschädigt. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 waren es nach Angaben des Ministeriums elf Prozent.

"Die Auswirkungen des Klimawandels sind nun bei allen Baumarten sichtbar geworden", so Vogel. Am schlechtesten seien die Werte für Eiche und Buche. Nach Angaben des Ministeriums sind es die schlechtesten Ergebnisse einer Waldzustandserhebung seit der ersten Untersuchung im Jahr 1991.