Potsdam

Gute Zuckerrübenernte in Brandenburg

18.12.2019, 12:57 Uhr | dpa

Eine Erntemaschine entlädt Zuckerrüber an einem Lagerplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zuckerrübenernte hat den Brandenburger Landwirten in diesem Jahr einen guten Ertrag beschert. Insgesamt wurden auf den Feldern 457 000 Tonnen Zuckerrüben geerntet, gut 73 000 Tonnen mehr als im Dürrejahr 2018, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch berichtete. Allerdings lag die Ernte um 9 Prozent unter dem langjährigen Mittel der Jahre 2013 bis 2018. Insbesondere die Trockenheit im Juli habe sich negativ ausgewirkt, so das Statistikamt.

Die Zuckerrüben wurden auf einer Fläche von fast 7500 Hektar gerodet, das entspricht der Fläche des Vorjahres. Die größte Anbaufläche lag mit 2600 Hektar im Landkreis Uckermark, gefolgt vom Landkreis Märkisch-Oderland mit 1300 Hektar und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 1100 Hektar.