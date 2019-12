Wiesbaden

Wahlprüfungsgericht: Hessische Landtagswahl 2018 gültig

18.12.2019, 14:29 Uhr | dpa

Das Ergebnis der hessischen Landtagswahl 2018 und die Sitzverteilung in dem Länderparlament bleiben bestehen. Das Abstimmungsergebnis sei gültig, teilte das Wahlprüfungsgericht beim Hessischen Landtag am Mittwoch in Wiesbaden mit.