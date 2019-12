Hörselberg

Insolvenzverwalter: Mehrere Interessenten für JD Norman GmbH

18.12.2019, 17:15 Uhr | dpa

Für den insolventen Thüringer Automobilzulieferer JD Norman Germany gibt es nach Angaben des Insolvenzverwalters mehrere Interessenten. "Wir sind über das große Interesse an JD Norman erfreut", sagte Insolvenzverwalter Holger Leichtle am Mittwoch. Er sei zuversichtlich, dass es bei einem Verkauf eine Zukunft für das Unternehmen gebe und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden.

Anfang Dezember war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Produktion laufe auch dank der Unterstützung durch Kunden und Lieferanten weiter. Der Geschäftsbetrieb sei stabilisiert. Kunden hätten kürzeren Zahlungsfristen zugestimmt, sagte Leichtle. Ein Problem seien die konjunkturelle Abschwächung in der Automobilindustrie und der Strukturwandel in der Branche. Dies erschwere den Neuanfang und die Produktionsplanung.

JD Morgen mit einem Werk auch im hessischen Witzenhausen war in der zweiten Jahreshälfte in finanzielle Schieflage geraten und hatte Insolvenzantrag gestellt. Hergestellt werden Gussteile für Autos. Das Unternehmen war 2017 gegründet worden und hatte das Geschäft der insolventen REGE Motorenteile GmbH in Hörselberg-Hainich übernommen.