Potsdam

Brandenburger Bauern stören mit Trecker-Flashmob den Verkehr

18.12.2019, 19:19 Uhr | dpa

Mit einem Trecker-Flashmob haben etwa 100 Traktoren am Mittwoch in Brandenburg zeitweise Verkehrsbehinderungen verursacht. "Seit etwa 15 Uhr sind die Bauern auf den Straßen und haben kurzzeitig für Staus gesorgt", sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Da Autobahnen aber nicht angefahren wurden, blieb es bei kleineren Behinderungen. Etwa 15 Orte in Brandenburg waren betroffen.

Die Initiative "Land schafft Verbindung" hatte dazu aufgerufen, die Proteste der niederländischen Landwirte gegen Umweltauflagen der Regierung zu unterstützen. Kreuzungen sollten zugeparkt werden, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

Ende November war es wegen eines Bauern-Protests gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu Staus in Berlin und Brandeburg gekommen. 8600 Traktoren waren laut Polizei nach Berlin gerollt.