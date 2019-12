Schulzendorf

58-Jähriger fährt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

19.12.2019, 05:47 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Mann ist im Landkreis Dahme-Spreewald mit seinem Motorrad verunglückt und gestorben. Das Fahrzeug war am Mittwochabend in Schulzendorf aus zunächst ungeklärter Ursache von einer Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.