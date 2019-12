Offenbach am Main

Herbstliches statt winterliches Wetter am Wochenende

19.12.2019, 08:30 Uhr | dpa

Ein windiges und wechselhaftes viertes Adventswochenende steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Nach der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Wochenende mild und regnerisch. Am Freitag sind Temperaturen bis zu 13 Grad möglich, dazu kann es starke Windböen geben. Am Samstag wird es etwas kühler mit sieben bis zehn Grad, Regen und Wolken bleiben. Der Adventssonntag bringt nach Angaben des DWD maximal neun Grad und ebenfalls Regen. Auf Schnee am vierten Advent könne man selbst in höheren Lagen vergeblich hoffen, sagte ein Meteorologe des DWD.