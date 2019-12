Potsdam

Polizeipräsidium: Weitere Fälle von Ex-Uniter-Mitgliedern

Nach dem angekündigten Austritt eines Dozenten der Brandenburger Polizei-Hochschule aus dem umstrittenen Verein Uniter hat die Polizei zwei frühere Fälle aus ihren Reihen bekanntgegeben. "Im Sommer des Jahres 2019 wurde im Polizeipräsidium bekannt, dass ein Beamter des Polizeipräsidiums Mitglied in besagtem Verein ist", teilte der Sprecher des Polizeipräsidiums, Torsten Herbst, am Donnerstag in Potsdam mit. Der Mann sei nach einem internen Gespräch aus dem Verein ausgetreten. Im Polizeipräsidium sei ein weiterer Bediensteter tätig, der seine Mitgliedschaft in dem Verein ebenso nach einem internen Gespräch im Sommer gekündigt habe.

Kritiker werfen Uniter Verbindungen ins rechtsextreme Milieu vor. Die Behörden prüfen nach Angaben der Bundesregierung Hinweise auf extremistische Bestrebungen. Ein Dozent der Brandenburger Polizei-Hochschule hatte den umstrittenen Verein nach Diskussionen über seine Mitgliedschaft verlassen.

Derzeit hat die Brandenburger Polizei nach eigenen Angaben keine weiteren Hinweise auf vergleichbare Fälle. "Dem Polizeipräsidium liegen aktuell keine Informationen vor, dass Bedienstete des Präsidiums in nachweislich rechten Gruppen Mitglied sind", erklärte der Sprecher. Zum Bereich des Präsidiums gehören nicht die Polizei-Hochschule und der Zentraldienst.