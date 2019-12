Kelkheim (Taunus)

Kelkheim: Einbrecher reißen Weihnachtspakete auf

19.12.2019, 16:24 Uhr | dpa

Eine Woche vor Weihnachten haben Einbrecher in Kelkheim mehrere Weihnachtspakete gefunden und aufgerissen. Diese seien im Keller der Doppelhaushälfte aufbewahrt worden, teilte die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit. Die bislang unbekannten Täter hatten dort am Mittwoch das Küchenfenster aufgehebelt und waren in das Gebäude eingedrungen. Sie durchsuchten alle Räume, dann flüchteten sie mit ihrer aus Schmuck und Bargeld bestehenden Beute. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.