Potsdam

Land fördert Anbau von Blühstreifen mit 30 Millionen Euro

19.12.2019, 16:26 Uhr | dpa

Mit insgesamt 30 Millionen Euro fördert das Land Brandenburg in den kommenden fünf Jahren erstmals den Anbau von Blühflächen auf Äckern. Allerdings darf ab März 2020 nur noch Saatgut für heimische Pflanzen verwendet werden, wie das Agrarministerium auf eine Anfrage des Linke-Landtagsabgeordneten Thomas Domres mitteilte. Mit dem Programm sollen Blühstreifen gefördert werden, die brachliegen und Bienen und anderen Wildtieren als Nahrungsquelle und Schutzzonen dienen. Domres forderte Nachbesserungen an dem Programm. Nach Angaben von Landwirten seien die vorgeschriebenen Saatgutmischungen am Markt gar nicht erhältlich.