Kaiserslautern

Erneut Fliegerbombe in Kaiserslautern entdeckt

19.12.2019, 17:45 Uhr | dpa

In Kaiserslautern ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Wann der Blindgänger entschärft werde, sei unklar, sagte die Polizei der pfälzischen Stadt am Donnerstag. In den vergangenen Monaten waren bei Bauarbeiten auf dem Areal nahe dem Opel-Werksgelände immer wieder Fliegerbomben gefunden und vom Kampfmittelräumdienst entschärft worden. Dabei musste die Autobahn A6 für eine bestimmte Zeit in beide Richtungen gesperrt werden. Zuvor hatte die Zeitung "Die Rheinpfalz" über den neuerlichen Fund berichtet.