Germersheim

Bombensprengung in Germersheim verzögert sich

19.12.2019, 23:00 Uhr | dpa

Bei der für den Donnerstagabend geplanten kontrollierten Sprengung einer Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Germersheim ist es zu Verzögerungen gekommen. Grund sei die noch nicht abgeschlossene Evakuierung der Gefahrenzone, sagte Bürgermeister Marcus Schaile. Der Kampfmittelräumdienst wollte ursprünglich gegen 22 Uhr mit der Sprengung beginnen. "Derzeit sieht es so aus, als ob es etwa um 23 Uhr losgehen könnte", sagte Schaile.

Die Polizei von Germersheim rief über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, im gesamten Stadtgebiet Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es könne bis zu drei Stunden dauern, bis die kontrollierte Sprengung durchgeführt sei.

Der mit Phosphor gefüllte Blindgänger war bei den Baggerarbeiten beschädigt worden und konnte nicht abtransportiert werden. Die eigentliche Gefahr bestehe nicht so sehr in Bombensplittern, sondern in der Phosphorladung. "Phosphor reagiert auf Sauerstoff", sagte der Sprengstoffexperte. Der dabei entstehende Nebel sei sehr giftig.