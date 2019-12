Bad Kreuznach

Mutter und Nachbarn erstochen: Urteil erwartet

20.12.2019, 01:32 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen angebracht. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod von zwei Menschen in Idar-Oberstein soll heute das Urteil gesprochen werden. Vor dem Landgericht in Bad Kreuznach angeklagt ist ein psychisch kranker Mann, der im Juni seine Mutter und einen Nachbarn erstochen haben soll. Der 32-Jährige leidet demnach seit Jahren an einer Schizophrenie und hat die Tat eingeräumt.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hat der Angeklagte vor der Tat "Verschwörungstheorien" entwickelt, in denen er sich selbst als Retter und seine Mutter als Feindin ansah. Als die Mutter am Tattag aus Angst die gemeinsame Wohnung verlassen hatte, soll er ihr ins Treppenhaus gefolgt sein und sie mit mehreren Messerstichen getötet haben. Danach soll er die Wohnungstür eines Nachbarn eingetreten und auch diesen erstochen haben.

Der Deutsche ist derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. In dem sogenannten Sicherungsverfahren geht es nun um die Frage, ob er dort dauerhaft untergebracht wird.