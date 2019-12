Sinzig

Urteil im Prozess gegen Kita-Chefin erwartet

20.12.2019, 02:47 Uhr | dpa

Ein Verkehrsschild mit der Zusatzbeschriftung "Kindergarten" steht in der Nähe eines Kindergartens. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen die Leiterin eines Kindergartens im Kreis Ahrweiler wegen des Todes eines Kleinkindes wird heute das Urteil erwartet. Es könnte sich höchstens wegen juristischer Anträge noch verzögern, teilte das Amtsgericht Sinzig mit. Die Anklage wirft der Chefin einer Kita in Bad Breisig vor, aus Fahrlässigkeit für den Tod eines dreijährigen Jungen verantwortlich zu sein.

Der Prozess begann am 7. November. Etliche Zeugen wurden gehört. Das Gericht nahm den Kindergarten in Bad Breisig bei einer Ortsbegehung in Augenschein. Die Angeklagte schilderte den Todesfall aus ihrer Sicht. Die Eltern des Opfers sind Nebenkläger.

Der verunglückte Junge hatte im Mai 2017 unbemerkt den Turnraum der Kita "Regenbogen" verlassen. Er fiel in einen benachbarten privaten Gartenteich. Das Kind wurde nach wenigen Minuten ohne Bewusstsein gefunden und wiederbelebt, starb später aber im Krankenhaus.