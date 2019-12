Wiesbaden

Lkw verliert Glasflaschen: Sperrung auf der A643

20.12.2019, 09:13 Uhr | dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) – Ein mit Glasflaschen beladener Lkw hat am Freitagmorgen auf der A643 bei Wiesbaden seine Ladung verloren und damit für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Fahrer von der A66 am Schiersteiner Kreuz auf die A643 aufgefahren und hatte dabei aus zunächst ungeklärter Ursache Großteile seiner tonnenschweren Glasladung verloren. Verletzt wurde niemand. Wegen der Aufräumarbeiten war am Morgen in Fahrtrichtung Mainz nur eine Spur freigegeben. Weil zwischenzeitig beide Spuren Richtung Mainz gesperrt waren, stockte der Verkehr auf mehreren Kilometern.