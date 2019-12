Münster

Urteil zur Stichwahl nicht einstimmig: Sondervotum

20.12.2019, 12:03 Uhr | dpa

Die Entscheidung der Verfassungsrichter zur Stichwahl bei Kommunalwahlen ist denkbar knapp ausgefallen. Drei der sieben Richter am NRW-Verfassungsgerichtshof gaben am Freitag ein sogenanntes Sondervotum ab. Nach der Auffassung von Andreas Heusch, Barbara Dauner-Lieb und Matthias Röhl ist die Abschaffung der Stichwahl mit der Landesverfassung vereinbar. Die Senatsmehrheit habe mit ihrer Entscheidung den demokratischen Gehalt von Stichwahlen überhöht und die zumeist sinkende Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang aus dem Blick verloren, heißt es in dem Sondervotum als Begründung zu ihrer abweichenden juristischen Einschätzung.

Die Möglichkeit eines Sondervotums besteht seit dem 1. Juli 2017. Nach Angaben des Verfassungsgerichtshofs haben die Verfassungsrichter erstmals dieses Mittel gewählt.