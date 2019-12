Rostock

Viel Arbeit für Beschäftigte in Brief- und Paketzentren

20.12.2019, 13:21 Uhr | dpa

Weihnachtlicher Hochbetrieb in den Brief- und Paketzentren der Deutschen Post DHL Group in Mecklenburg-Vorpommern: Im Paketzentrum in Neustrelitz sowie in den Zustellbasen in Rostock sowie in Groß Schwaß östlich der Hansestadt arbeiten deutlich mehr Menschen als im übrigen Jahr. So liege die Mitarbeiterzahl im Zentrum Neustrelitz, das für die Postleitzahlenbereich 17, 18 und 19 zuständig ist, üblicherweise bei 230, nun seien es 350, sagte Unternehmenssprecher Jens-Uwe Hogardt der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig habe sich die Zahl der Pakete von rund 220 000 auf rund 400 000 erhöht.

Auch in den Zustellbasen in Rostock beim Omnibusbahnhof sowie in Groß Schwaß östlich der Hansestadt brumme der Betrieb, sagte Hogardt. An beiden Standorten seien normalerweise 80 Mitarbeiter im Paketzustellbereich tätig, in der Weihnachtszeit seien es 120.

Neben dem Weihnachtsgeschäft seien in den vergangenen Jahren jeweils Wachstumsraten von sechs bis acht Prozent zu verzeichnen, sagte Hogardt. "Der E-Commerce-Handel kommt bei den Kunden offensichtlich gut an."