Waren (Müritz)

Durchsuchungen: Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt

20.12.2019, 16:33 Uhr | dpa

Bei zwei Hausdurchsuchungen in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat die Polizei Betäubungsmittel und Utensilien für den Verkauf sowie mehrere Waffen sichergestellt. Was für Waffen am Donnerstag gefunden worden, konnte eine Polizeisprecherin am Freitag zunächst nicht sagen. Gegen drei Männer im Alter von 23, 26 und 28 Jahren wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

In beiden durchsuchten Wohnungen soll ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit Betäubungsmitteln gehandelt und diese auch konsumiert worden sein. Außerdem fanden die Beamten ein Fahrrad, das nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Auf den 28-Jährigen waren die Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt gestoßen. Als sie den Mann kontrollieren wollten, floh er auf einem Fahrrad und ließ dabei ein kleines Behältnis fallen, in dem sich Marihuana befand. Wenig später konnte er zu Fuß gestellt werden.