Muhr am See

Schwerer Unfall in Mittelfranken: Eine Tote, zwei Verletzte

20.12.2019, 22:51 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos ist im Kreis Weißenburg-Gunzenhausen eine 73-Jährige tödlich verletzt worden. Zwei weitere Frauen erlitten bei dem Unfall am Freitag schwerste Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 73-Jährige war Beifahrerin im Auto einer 69-Jährigen, die aus unklarer Ursache bei Muhr am See die Kontrolle über ihr Auto verlor. Mit ihrem Wagen geriet sie auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit zwei Autos zusammen. Die Fahrerin des ersten entgegenkommenden Autos erlitt einen Schock, die anderen beiden Fahrerinnen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und wurden von Rettungskräften befreit. Die 73-Jährige starb noch an der Unfallstelle.