Eschede

Demonstranten verhindern NPD-Marsch durch Eschede

21.12.2019, 16:32 Uhr | dpa

Etwa 600 Demonstranten haben einen Aufmarsch von Anhängern der rechtsextremistischen NPD in Eschede im Landkreis Celle verhindert. Nach Angaben eines Polizeisprechers blockierten sie am Samstag die Straße von einem Bauernhof in Richtung des Ortes. Etwa zehn NPD-Anhänger mussten daraufhin den Versuch aufgeben, mit ihrem Lautsprecherwagen von dem Hof herunterzukommen. Die Lage blieb nach Polizeiangaben friedlich.

Auf dem Anwesen hielten sich einem Sprecher zufolge etwa 40 Rechte auf, die eine Feier zur Wintersonnenwende veranstalten wollten. Zu der Kundgebung gegen die NPD hatte das "Netzwerk Südheide gegen Rechtsextremismus" aufgerufen. Verfassungsschützer in Deutschland stufen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands als rechtsextremistisch ein.