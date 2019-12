Lorsch

70-Jähriger übersieht Stauende: Zwei Schwerverletzte

21.12.2019, 16:45 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Samstag in ein Stauende auf der Autobahn 67 gefahren und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach habe der 70-Jährige das Stauende zu spät bemerkt und sei mit hoher Geschwindigkeit in das vor ihm fahrende Auto gefahren. Dadurch wurde das Auto, in dem die zwei Frauen saßen, zwischen einer Betonwand und einem weiteren Fahrzeug eingeklemmt. Ein Hubschrauber brachte die beiden Frauen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. In dem dritten Fahrzeug saßen zwei Menschen im Alter von 29 und 37 Jahren. Sie wurden laut Polizei leicht verletzt.

Es bestehe der Verdacht, dass der 70-Jährige unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss stand, teilte die Polizei weiter mit. Der genaue Unfallhergang werde nun ermittelt. Die Autobahn war bis Samstagmittag voll gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 80 000 Euro.