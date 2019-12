Stuhr

Autofahrer rammt Baum: 32-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

22.12.2019, 11:59 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall in Stuhr im Landkreis Diepholz sind zwei Menschen verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Ein 28-Jähriger habe am frühen Sonntagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Er kam mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Straße ab und rammte einen Baum. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, sein 32 Jahre alter Beifahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.