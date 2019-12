Potsdam

Auszahlung von EU-Hilfen an Landwirte noch vor Weihnachten

22.12.2019, 14:16 Uhr | dpa

Landwirte in Brandenburg können sich über finanzielle Unterstützung vor Weihnachten freuen. Das Agrar- und Umweltministerium zahlt den Bauern des Landes knapp 350 Millionen Euro EU-Agrarbeihilfen aus, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Das Ministerium möchte den Landwirten mit dem Geld Planungssicherheit bieten und ihnen dabei helfen, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Aufgrund der Witterungsbedingungen der Jahre 2018 und 2019 sei die Lage in vielen Betrieben angespannt. Landwirte in benachteiligten Gebieten wurde zudem die EU-Ausgleichszulage in Höhe von insgesamt 26 Millionen Euro ausgezahlt.