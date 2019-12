Pellworm

Brand in Gasthaus: bis zu einer Million Euro Schaden

22.12.2019, 14:27 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa (Quelle: dpa)

Ein Gasthaus ist auf der Nordseeinsel Pellworm (Kreis Nordfriesland) durch ein Feuer vollständig zerstört worden. Durch den Brand in dem reetgedeckten Gebäude entstand am Samstag ein Sachschaden zwischen 800 000 und einer Million Euro, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Ersten Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt zu dem Feuer in dem Restaurant mit einer angrenzenden Wohnung. Ob die Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes vor Ort waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Polizisten und ein Gutachter untersuchten den Brandort. Die Nachlöscharbeiten zogen sich den Angaben zufolge am Samstag über viele Stunden hin.