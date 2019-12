Hohenleuben

Autofahrerin wird bei Kollision schwer verletzt

22.12.2019, 16:53 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Landkreis Greiz ist eine 50 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann wollte am Samstag mit seinem Auto nach links auf eine Landstraße zwischen Weida und Hohenleuben abbiegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei bemerkte er offenbar die mit ihrem Auto von links kommende 50-Jährige nicht. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Landstraße wurde vorübergehend voll gesperrt.