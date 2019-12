Pasewalk

Nach Messerattacke: Ermittlungen gegen 30-Jährigen

22.12.2019, 19:18 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit einer Messerattacke in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen einen 30-jährigen Mann. Der Tatverdächtige soll am Freitag einen 18-Jährigen im Streit mehrfach in den Oberschenkel gestochen und schwer verletzt haben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag erläuterte. Eine Zeugin habe den Vorfall beobachtet und Hilfe geholt. Bei einer Durchsuchung bei dem 30-Jährigen sei später auch das Messer gefunden worden. Gegen den Tatverdächtigen sei Haftbefehl beantragt worden. Das habe ein Haftrichter allerdings am Sonntag abgelehnt, so dass der 30-Jährige wieder auf freien Fuß kam. Der Grund des Vorfalls sei noch unklar. Der Geschädigte sei in einer Klinik medizinisch versorgt worden.